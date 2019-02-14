Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка либо паспорта Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна до достижения лицом, на которого оформлен вклад, на дату пролонгации вклада возраста 18 лет Дата актуализации 11.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.