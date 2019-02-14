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Растем вместе

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
44 785
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ 6,3
от 100 000 ₽ 6,3
от 700 000 ₽ 6,4
от 1 500 000 ₽ 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка либо паспорта
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
до достижения лицом, на которого оформлен вклад, на дату пролонгации вклада возраста 18 лет
Дата актуализации
11.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растем вместе» в 48 городах России
8 311
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Прайм-М 7,1 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 6,65 500 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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