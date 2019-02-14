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Стабильный

Московский Областной Банк,

Московский Областной Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
334 745
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 10 000 ₽ 6,1
от 300 000 ₽ 6,25
от 1 000 000 ₽ 6,35
от 5 000 000 ₽ 6,5
365 дней
от 100 $ 2,9
от 15 000 $ 3,05
от 30 000 $ 3,15
от 150 000 $ 3,25
365 дней
от 100 € 0,2
от 15 000 € 0,25
от 30 000 € 0,3
от 150 000 € 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 41 городе России
24 482
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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