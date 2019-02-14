Стабильный
Московский Областной Банк,
Московский Областной Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
334 745 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6,1
|от 300 000 ₽
|6,25
|от 1 000 000 ₽
|6,35
|от 5 000 000 ₽
|6,5
|365 дней
|от 100 $
|2,9
|от 15 000 $
|3,05
|от 30 000 $
|3,15
|от 150 000 $
|3,25
|365 дней
|от 100 €
|0,2
|от 15 000 €
|0,25
|от 30 000 €
|0,3
|от 150 000 €
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 41 городе России
24 482
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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