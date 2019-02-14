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Новый Пенсионный

Московский Областной Банк,

Московский Областной Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 160 382
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 10 000 ₽ 7,5
от 10 000 000 ₽ 7,8
от 50 000 000 ₽ 8
366 дней
от 300 $ 3,65
от 200 000 $ 3,8
от 1 000 000 $ 3,8
366 дней
от 300 € 0,6
от 200 000 € 0,7
от 1 000 000 € 0,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при наличии пенсионного удостоверения или документ подтверждающий принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 1,05 до 3,55% в рублях, от 1,2 до 1,75% в долларах и от 0,15 до 0,45% годовых в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 41 городе России
97 903
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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