Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при наличии пенсионного удостоверения или документ подтверждающий принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1,05 до 3,55% в рублях, от 1,2 до 1,75% в долларах и от 0,15 до 0,45% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 14:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.