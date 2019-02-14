Новый Пенсионный
Московский Областной Банк,
Московский Областной Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 160 382 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 10 000 ₽
|7,5
|от 10 000 000 ₽
|7,8
|от 50 000 000 ₽
|8
|366 дней
|от 300 $
|3,65
|от 200 000 $
|3,8
|от 1 000 000 $
|3,8
|366 дней
|от 300 €
|0,6
|от 200 000 €
|0,7
|от 1 000 000 €
|0,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения или документ подтверждающий принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 1,05 до 3,55% в рублях, от 1,2 до 1,75% в долларах и от 0,15 до 0,45% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Пенсионный» в 41 городе России
97 903
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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|Название
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|Мин. сумма
|Сладкий процент
|7,85
|10 000 000 ₽
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|Персональный
|7,25
|300 000 ₽
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|Стабильный
|6,5
|5 000 000 ₽
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|Гарантированный доллар
|2,8
|50 $
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