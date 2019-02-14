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Ежемесячный доход

Русский Стандарт,

Русский Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 902
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 360 дней
от 30 000 ₽ 5,75 6,25

минимальная сумма при оформлении вклада в интернет-банке - 10 тыс. рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход» в 85 городах России
4 098
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48

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