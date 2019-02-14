Гарантированный доллар
Московский Областной Банк,
Московский Областной Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,80%
Сумма
от 50 $
Срок
120 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
2,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|120 дней
|от 50 $
|2,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 23.01.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантированный доллар» в 41 городе России
3 433
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- ОГРН
- 1107711000022
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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