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Срочный

Первоуральскбанк,

Первоуральскбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,25%
Сумма
от 100 $
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
1,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 100 $ 1 1,25
91 день 181 день 367 дней
от 100 € 0,5 0,5 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
389
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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