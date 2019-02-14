Срочный
Первоуральскбанк,
Первоуральскбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,25%
Сумма
от 100 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
1,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 $
|—
|1
|1,25
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 100 €
|0,5
|0,5
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
50 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
389
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
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