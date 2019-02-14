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Пенсионный

ИТ Банк,

ИТ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
471
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 1100 дней
от 15 000 ₽ 5,75 6 6,25 6
от 1 400 000 ₽ 6 6 6,25 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

2 500 рублей

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

до 20% от суммы первоначального взноса (как единовременно, так и частями)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
5 раз - для сроков от 31 до 181 дня, 3 раза - для сроков 182-367 дней, 1 раз - для сроков 368-1100 дней
Дата актуализации
13.02.2019 13:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
5 582
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный (в рублях) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Элитный 6,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Классический 6,25 15 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 4 25 000 ₽ Посмотреть
Капитал 3 500 000 $ Посмотреть
Срочный (в иностранной валюте) 2,75 20 000 $ Посмотреть
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