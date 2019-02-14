Выгодный
ИТ Банк,
ИТ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 121 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 1100 дней
|от 15 000 ₽
|6,25
|6,5
|6,5
|от 1 400 000 ₽
|6,25
|6,75
|6,5
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 1100 дней
|от 300 $
|—
|1,25
|2
|от 20 000 $
|—
|1,75
|2,5
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 1100 дней
|от 300 €
|—
|0,25
|0,75
|от 20 000 €
|—
|0,75
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
15 000 рублей, 300 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 181 дня – по ставке вклада «до востребования»;
- от 182 до 367 дней – в размере 60% ставки по вкладу;
- от 368 дней – в размере 80% ставки по вкладу
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
7 447
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28
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Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|6,25
|15 000 ₽
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|Мультивалютный
|4
|25 000 ₽
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|Капитал
|3
|500 000 $
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|Срочный (в иностранной валюте)
|2,75
|20 000 $
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