Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 15 000 рублей, 300 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 181 дня – по ставке вклада «до востребования»;

от 182 до 367 дней – в размере 60% ставки по вкладу;

от 368 дней – в размере 80% ставки по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 13:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.