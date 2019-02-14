Классический
ИТ Банк,
ИТ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
970 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|731 день
|от 15 000 ₽
|6
|6
|6,25
|6
|от 1 400 000 ₽
|6
|6,25
|6,25
|6
|91 день
|181 день
|367 дней
|731 день
|от 300 $
|0,25
|1
|1,25
|1,5
|от 3 000 $
|0,5
|1,25
|1,5
|1,75
|91 день
|181 день
|367 дней
|731 день
|от 300 €
|0,25
|0,5
|0,55
|0,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
15 000 рублей, 300 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
1 раз для вкладов в валюте и для вкладов в рублях на срок 367 и 731 день; 10 раз для вкладов в рублях на срок 91 и 181 день
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
6 901
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Название
|Макс. ставка, %
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|7,5
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|Выгодный
|6,75
|1 400 000 ₽
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|Элитный
|6,5
|5 000 000 ₽
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|Пенсионный
|6,25
|15 000 ₽
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|Мультивалютный
|4
|25 000 ₽
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|Капитал
|3
|500 000 $
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|Срочный (в иностранной валюте)
|2,75
|20 000 $
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