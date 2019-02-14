Элитный
ИТ Банк,
ИТ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 10 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
164 263 ₽
Ставка
6,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 10 до 30 дней
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 731 дня
|от 5 000 000 ₽
|6,25
|6,25
|6,25
|6,5
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 000 рублей; в течение первых шести месяцев
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
до 50% от суммы первоначального взноса во вклад (как единовременно, так и частями)
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный» в 2 городах России
4 679
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный (в рублях)
|7,5
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Выгодный
|6,75
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,25
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|6,25
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|4
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал
|3
|500 000 $
|Посмотреть
|Срочный (в иностранной валюте)
|2,75
|20 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть