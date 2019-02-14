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Элитный

ИТ Банк,

ИТ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 10 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
164 263
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 10 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 731 дня
от 5 000 000 ₽ 6,25 6,25 6,25 6,5 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 000 рублей; в течение первых шести месяцев

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

до 50% от суммы первоначального взноса во вклад (как единовременно, так и частями)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный» в 2 городах России
4 679
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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