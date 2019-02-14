Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 000 рублей; в течение первых шести месяцев Частичное снятие возможно, но есть ограничения: до 50% от суммы первоначального взноса во вклад (как единовременно, так и частями) Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 13:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.