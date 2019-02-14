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Призовой

Челябинвестбанк,

Челябинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 361 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
214 350
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
361 день 1111 дней
от 10 000 ₽ 6,5 6,5
от 300 000 ₽ 6,7 6,7
от 700 000 ₽ 6,8 6,8
от 1 400 000 ₽ 6,9 6,9
от 3 000 000 ₽ 7 7
361 день 1111 дней
от 300 $ 1,7 1,8
361 день 1111 дней
от 300 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

при размещении на 361 день - в течение первых 180 дней, в остальных случаях - в течение 366 дней

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме для каждой суммовой градации

Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • начисленные проценты сохраняются;
  • за последние 70 дней (для вкладов сроком 1111 дней) и за последние 50 дней (для вкладов сроком 361 день) выплачиваются в рублях - по ставке 1%, в долларах - по ставке 0,1%, в евро - по ставке "до востребования"
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Призовой» в 13 городах России
8 616
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

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Комфорт 7,1 100 000 000 ₽ Посмотреть
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