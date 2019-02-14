Призовой
Челябинвестбанк,
Челябинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 361 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
214 350 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|361 день
|1111 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
|6,5
|от 300 000 ₽
|6,7
|6,7
|от 700 000 ₽
|6,8
|6,8
|от 1 400 000 ₽
|6,9
|6,9
|от 3 000 000 ₽
|7
|7
|361 день
|1111 дней
|от 300 $
|1,7
|1,8
|361 день
|1111 дней
|от 300 €
|0,2
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
при размещении на 361 день - в течение первых 180 дней, в остальных случаях - в течение 366 дней
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме для каждой суммовой градации
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- начисленные проценты сохраняются;
- за последние 70 дней (для вкладов сроком 1111 дней) и за последние 50 дней (для вкладов сроком 361 день) выплачиваются в рублях - по ставке 1%, в долларах - по ставке 0,1%, в евро - по ставке "до востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Призовой» в 13 городах России
8 616
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Название
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|Накопительный
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|Рента
|7,2
|3 000 000 ₽
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|Срочный
|7,2
|10 000 ₽
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|Комфорт
|7,1
|100 000 000 ₽
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|7,1
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