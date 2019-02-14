Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения при размещении на 361 день - в течение первых 180 дней, в остальных случаях - в течение 366 дней Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме для каждой суммовой градации Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные проценты сохраняются;

за последние 70 дней (для вкладов сроком 1111 дней) и за последние 50 дней (для вкладов сроком 361 день) выплачиваются в рублях - по ставке 1%, в долларах - по ставке 0,1%, в евро - по ставке "до востребования" Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.