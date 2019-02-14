Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на срок 271, 361, 555, 777 дней - в первые 181 дней после открытия/пролонгации Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 24.01.2019 18:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.