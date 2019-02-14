Вход

Накопительный

Челябинвестбанк,

Челябинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
465 600
Ставка
7,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
31 день 61 день 91 день 121 день 181 день 271 день 361 день 555 дней 777 дней
от 10 000 ₽ 4,5 4,7 5,9 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7
от 300 000 ₽ 4,9 5,1 6,1 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8
от 700 000 ₽ 5,1 5,3 6,3 6,5 6,7 6,8 6,9 7 7,1
от 1 400 000 ₽ 5,3 5,5 6,4 6,6 6,8 6,9 7 7,1 7,2
от 3 000 000 ₽ 5,4 5,9 6,5 6,7 6,9 7 7,1 7,2 7,3
31 день 61 день 91 день 121 день 181 день 271 день 361 день 555 дней 777 дней
от 300 $ 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,3 1,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вкладов на срок 271, 361, 555, 777 дней - в первые 181 дней после открытия/пролонгации

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 13 городах России
8 410
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Дальновидный 7,6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Золотой максимум 7,4 10 000 ₽ Посмотреть
Рента 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный 7,2 10 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 7,1 100 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный+ 7,1 100 000 ₽ Посмотреть
Прогресс 7,1 10 000 ₽ Посмотреть
Призовой 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 300 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще