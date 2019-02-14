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Пенсионный

Челябинвестбанк,

Челябинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 61 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
46 523
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
61 день 91 день 121 день 181 день 271 день 361 день 555 дней 777 дней
от 5 000 ₽ 5 5,9 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7
от 300 000 ₽ 5,2 6,1 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • срок хранения вклада

для вкладов сроком 271, 361, 555, 777 дней ; в течение первых 181 дней с даты размещения вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 13 городах России
6 809
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

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Рента 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный 7,2 10 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 7,1 100 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный+ 7,1 100 000 ₽ Посмотреть
Прогресс 7,1 10 000 ₽ Посмотреть
Призовой 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
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