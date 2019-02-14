Золотой максимум
Челябинвестбанк,
Челябинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 573 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|360 дней
|777 дней
|от 10 000 ₽
|6,7
|6,9
|7,1
|7,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой максимум» в 13 городах России
10 291
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Накопительный
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|Рента
|7,2
|3 000 000 ₽
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|Срочный
|7,2
|10 000 ₽
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|Комфорт
|7,1
|100 000 000 ₽
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|Срочный+
|7,1
|100 000 ₽
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|Прогресс
|7,1
|10 000 ₽
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|Призовой
|7
|3 000 000 ₽
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|Пенсионный
|6,8
|300 000 ₽
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