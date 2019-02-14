Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения и паспорта или при предъявлении только паспорта в случае достижения вкладчиком 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 16:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.