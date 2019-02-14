Вход

СЛБ - Пенсионный

Стройлесбанк,

Стройлесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5 671
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 4,5
от 50 000 ₽ 5
от 100 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения и паспорта или при предъявлении только паспорта в случае достижения вкладчиком 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Пенсионный» в 1 городе России
4 225
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(3452) 56-60-26

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
СЛБ - Ваш выбор 6 10 000 ₽ Посмотреть
СЛБ - Стабильный 5,6 10 000 ₽ Посмотреть
СЛБ - Приятный 5 10 000 ₽ Посмотреть
СЛБ - Персона Плюс 5 20 000 000 ₽ Посмотреть
СЛБ - Свобода 4,5 5 000 ₽ Посмотреть
Срочный 1 5 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще