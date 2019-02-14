СЛБ - Пенсионный
Стройлесбанк,
Стройлесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 671 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|4,5
|от 50 000 ₽
|5
|от 100 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения и паспорта или при предъявлении только паспорта в случае достижения вкладчиком 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Пенсионный» в 1 городе России
4 225
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 56-60-26
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