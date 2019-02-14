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Тамбовский волк

Тамбовкредитпромбанк,

Тамбовкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
727
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней
от 50 000 ₽ 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тамбовский волк» в 7 городах России
6 329
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Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Адрес
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
ОГРН
1026800000017
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тамбов
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(4752) 72-05-08

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