Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; * по желанию вкладчика возможно перечисление пенсий из ПФР и других источников Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 17:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.