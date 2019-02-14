Срочный Пенсионный
Вакобанк,
Вакобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 100 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
5,75%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 100 ₽
|5,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; * по желанию вкладчика возможно перечисление пенсий из ПФР и других источников
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный Пенсионный» в 1 городе России
3 012
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
- 182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
- ОГРН
- 1026000002160
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный на 180 дней
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный на 370 дней
|5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный на 91 день
|4,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Зарплатный
|4
|100 ₽
|Посмотреть
|Социальный
|3
|100 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть