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Ипотека в Интерпрогрессбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
193 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
66 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
21 заявка за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,75% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,5% до 100 000 000 ₽ 10 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
16% до 100 000 000 ₽ 10 лет 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Интерпрогрессбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Сегодня совершили сделку — рефинансировала ипотеку в Интерпрогрессбанк. Вся процедура подготовки и оформления, предоставления документов не вызвала никаких... Весь отзыв
Все отзывы
7 750

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