Оценка: Не засчитана
Ипотека в Интерпрогрессбанкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
5 ипотечных кредитов
193 заявки за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
|15%
|
66 заявок за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
|-
|
21 заявка за 30 дней Оставить заявку
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,75%
|до 30 000 000 ₽
|30 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,5%
|до 100 000 000 ₽
|10 лет
|30%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|16%
|до 100 000 000 ₽
|10 лет
|30%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.