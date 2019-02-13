Вanki.ru: вопросы, предложения

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Важно: Вопросы к Администрации (автор: Vlаd
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Важно: Неточности на сайте (Просьба сообщать об ошибках, прикладывая скриншоты и сообщать версию браузера · автор: Редактор
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Важно: Техническая поддержка (Помощь, инструменты и т.д. · автор: Ksiu_Sallivan
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Важно: Комментарии к банам, предупреждениям (если санкции вызывают вопросы · автор: Odessa
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Важно, Закрыто: Список ответственных работниковНаправление интерактивных сервисов · автор: SapphireDreams
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Бан на сайте (список нежелательных посетителей · автор: Редактор
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Смена ника (автор: Редактор
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«Бонусный клуб Banki.ru» (Запуск программы лояльности «Бонусный клуб Banki.ru» · автор: mineralka
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Три клика и ты бот · автор: m0xfff
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Заявка на активацию кнопки. · автор: M☆rshal
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Пожелания по улучшению сайта (Хотелось бы ещё интереснее и полезнее · автор: chds444
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Слова благодарности! (спасибо сотрудникам Банки.ру · автор: Лоймила
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bankir.ru - что с ним? Второй день не открывается. · автор: Pychick
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Как удалить сообщение? (или удалите моё сообщение · автор: ALISA000
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Правила форума (объявления администрации, предложения пользователей · автор: gabbass
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