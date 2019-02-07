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Кредитные истории

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 Ответы Просмотры Обновление
Важно Доступ в ЦККИ через ГосУслуги (12345)
Голосуем за инициативу · автор: dmitrmax
123 59068
07.02.2019 17:29 tempur
Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 598
03.12.2018 18:24 SapphireDreams
Ребус в отчёте НБКИ
автор: Def1985
7 789
13.02.2019 19:29 nikosi
Незаконные запросы кредитной истории (1234)
Боремся или просто удаляем несанкционированные запросы · автор: tempur
78 3111
13.02.2019 14:43 Def1985
Узнать свою кредитную историю БЕСПЛАТНО/дешево (123 ... 59)
сабж · автор: RuN@L_Sh
1463 508888
13.02.2019 13:37 YarikSPb
Внесение изменений в кредитную историю (123 ... 28)
Обсуждаем процесс внесения изменений в кредитную историю · автор: tempur
678 169442
13.02.2019 09:50 tempur
Низкий скоринг Эквифакса - почему?
автор: evgeniy61
6 920
12.02.2019 13:01 Игорь_Д.
Почему стала плохая кредитная история
автор: Inna Vdovichenko
21 724
12.02.2019 12:54 1*******@mail.ru
Повлияют 40 отказанных заявок на кредит (2 из них МФО) 2016 года на кредитною историю?
автор: Elena1954
1 394
12.02.2019 07:25 tempur
Почему банки не дают кредит ?
автор: 9788298648
24 724
11.02.2019 17:23 WizardU
Создать кредитную историю для ипотеки?
автор: Real1st
19 1681
09.02.2019 20:40 Sirenia26
Переоформление ипотеки
автор: dolphin4
6 391
06.02.2019 19:20 dolphin4
Скоринг-балл Эквифакс - как сильно и как быстро меняется? (123 ... 6)
Кто примерно знает, как он считается? Подлежит ли исправлению с "очень низкого"? · автор: INXS
137 94343
04.02.2019 10:02 Def1985
Кредитная карта и кредитная история
автор: Александр Наумов
23 9699
03.02.2019 22:21 s*******@gmail.com
Код субъекта кредитной истории (123 ... 12)
Где и как вам удалось его создать? · автор: tempur
279 89201
02.02.2019 10:49 tempur
Как читать отчет по кредитной истории
автор: Jenya1980
2 929
01.02.2019 23:03 Jenya1980
Можно ли исправить кредитную историю, если она испорчена не по вине банка
Кредитная история испорчена по вине третьего лица, стоит ли пытаться исправить? · автор: Jekkee
17 5215
01.02.2019 20:35 moscow24
Испорчена кредитная история
долг 30 рублей в ОПТБанк с 2009 года · автор: Devana
3 3164
01.02.2019 20:32 moscow24
Помогите разобраться с кредитной историей
Непонятный рейтинг и постоянные отказы в кредитах · автор: treko
11 2511
28.01.2019 13:04 taj2
Предоставление данных без согласия субъекта кредитной истории (12)
Информационная часть кредитной истории предоставляется без согласия субъекта кредитной истории · автор: lvaavl
34 5268
20.01.2019 15:32 lvaavl
F.A.Q. Список банков/список бюро кредитных историй (123)
Какие банки в какие кредитные бюро предоставляют историю  · автор: alexfourseven
53 104922
11.01.2019 11:38 Maxigal
Непонятные запросы в КИ
Любопытный Тинькофф · автор: Stabl
15 6861
25.12.2018 17:44 ivolga12
Есть ли смысл расторгать кредитные договоры,если не пользовался кредитной картой?
автор: Roman.S
16 2814
20.12.2018 14:23 Roman.S
Улучшение кредитной истории комплексно
Каким способом и где улучшать кредитную историю, даже с самыми безнадежными долгами.  · автор: dmitrii.tim.92
15 6297
19.12.2018 22:47 gt151
Кредитный отчет от кредитного бюро "Русский стандарт"
автор: Елена Любознательная
10 2286
15.12.2018 12:55 MDRabbit
За последние 10 минут на форуме (гостей: 12, пользователей: 1, из них скрытых: 0) dark_angel
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