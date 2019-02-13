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Важно: Подскажите карту по следующим параметрам... (автор: maxnn
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Важно: Дебетовые карты с максимальным кешбеком и %% на остаток (автор: 123458
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Важно: Важные изменения в тарифах! (автор: RKZ
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Важно: Общий принцип закрытия банковских карт (автор: artmagic
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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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Важно, Закрыто: Горячая линия "Дебетовые Карты" на портале Банки.руНа ваши вопросы ответят эксперты Тинькофф Банка · автор: SapphireDreams
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Дебетовая карта "Тепло" от банка Восточный (5% за ЖКХ и аптеки · автор: Igor' Dub
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Карта Плюсов от "Кредит Европа Банк" (автор: soundlover
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Opencard - новый продукт от Открытия (автор: a_nekto
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Карта Яндекс-Деньги (Новость по карте · автор: Sand3R
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Дебетовые карты от RocketBank (РокетБанк) (Обсуждаем карты · автор: Varus
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Отличная карта от Росгосстрахбанка (Дебетовая карта с кэшбэк на продукты 5% · автор: ринна
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Кешбэк за оплату ЖКХ и электроэнергии (автор: физлицо
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автор: cdma3g
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Дебетовые карты Сбербанка (вопрос · автор: Волк
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Бесплатная в обслуживании карта МИР с ПНО 7% и КБ 5-10% · автор: Диж
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"Синяя" моменталка к счету "Мой Доход" · автор: petshoppost
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Кэшбэк 5% на супермаркеты и аптеки · автор: Linel
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Бесплатные карты Сбербанка (Momentum, Социальная и другие · автор: Alpinter
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автор: cyrill
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ВТБ24 Базовый пакет услуг (какие операции можно совершать с базовым пакетом? · автор: rlsr
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Пятёрочка - Почта Банк (Отдельно от сбегательного счета · автор: 7217
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5-7% ПНО. 1% на всё, 3% на АЗС, рестораны и путешествия. · автор: shkmidtv
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Когда банки на нас не зарабатывают · автор: albaev1
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Карта с cash back на АЗС (Необходима наиболее выгодная карта для экономии на топливе · автор: dronchick
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