Вход
Форум

Покупка, продажа, сотрудничество

Поиск по форуму
Темы
 Ответы Просмотры Обновление
Важно, Закрыто Правила раздела
автор: TNT
0 57944
19.01.2006 17:29 TNT
Продажа и сервис банковской техники.
Много разнообразной техники новой и БУ. Все товары и услуги с ГАРАНТИЕЙ.  · автор: Mr.Vorchun
2 1180
13.02.2019 15:06 detectorservice
Куплю банкомат в Москве или с доставкой
автор: Александр Саликов
1 599
12.02.2019 01:19 1001126
Приглашение открыть брокерский или ИИС счёт с рефбеком (12)
Рефбек (Кэшбек) · автор: ХСБ
27 14801
12.02.2019 01:12 ХСБ
Куплю действующий КПК
автор: Zadach
1 235
11.02.2019 13:16 KaliaIV
Сдам в аренду готовое банковское помещение 45 кв.м, г. Новосибирск, пр-кт. К. Маркса
Действующий банк, автономная зона 24 с местом под банкомат · автор: premier3
4 2400
11.02.2019 08:23 premier3
Продажа под ключ КПК с историей, более 20 лет
продажа готового бизнеса · автор: KaliaIV
0 812
08.02.2019 15:31 KaliaIV
Продажа под ключ: микрофинансовая организация МФО (МКК)/кредитный потребительский кооператив (КПК) (123)
Предлагаем купить готовую под ключ, микрофинансовую/микрокредитную организацию с лицензией ЦБ РФ. · автор: Meytel
54 26151
07.02.2019 16:27 Meytel
г. Иваново сдам готовое банковское помещение 115 кв.м
автор: Hugo2019
0 265
07.02.2019 13:53 Hugo2019
Продажа банковского оборудования
Продается 62 позиции банковского оборудования через аукцион и посредством публичного предложения · автор: Natalya Kharlanova
0 931
31.01.2019 15:16 Natalya Kharlanova
Продажа / аренда помещения в Санкт-Петербурге, 541 кв.м.
автор: serguhov
0 437
30.01.2019 20:14 serguhov
Продам векселя
Продаются простые векселя ООО "Радуга" · автор: Nepich
3 2391
26.01.2019 01:56 osipov
Куплю МКК
Требуется новая МКК с сайтом, лицензией, СРО либо консультации и сопровождение при создании · автор: Евгений Ильин
0 608
24.01.2019 13:45 Евгений Ильин
Топовое место в аренду под банк МО, г. Клин
Два оборудованных помещения под банк 360 и 150 м2 в центре · автор: lana_s
0 281
24.01.2019 11:37 lana_s
Сдам оборудованное помещение под доп.офис банка.
г.Малоярославец, Калужской обл.  · автор: Ирина Мартьянова
0 493
23.01.2019 02:10 Ирина Мартьянова
Сдам в аренду помещения - г. Москва, ул. Шаболовка, д. 19
Аренда помещения под банк · автор: Danil_1
1 433
22.01.2019 14:24 OhJaaJan
Купим банк
Рассматриваем предложения о покупке банка · автор: 8634632
0 768
21.01.2019 11:46 8634632
Сдам в аренду помещение от собственника!
Аренда помещение под банк · автор: Hardo
0 385
15.01.2019 16:24 Hardo
Продаются Кредитные потребительские кооперативы (1234)
автор: InKom
86 40965
14.01.2019 19:47 elena_102
Сдам в аренду помещение - г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 10
Аренда помещения под банк · автор: Danil_1
2 1475
14.01.2019 12:07 Danil_1
Сдам в аренду помещение - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 7/12
Аренда помещения под банк · автор: Danil_1
2 1086
14.01.2019 12:07 Danil_1
Реферальная программа для привлечения клиентов
Какие реферальные финансовые программы вы используете? · автор: Mike89
2 1934
12.01.2019 15:50 SHRV
Аренда банковского помещения в г.Мытищи у ж/д станции Перловская
Торговое помещение 91,3 кв.м. , за 150 000 руб./мес. · автор: Alex3814597
0 470
10.01.2019 21:54 Alex3814597
Продам отдельно стоящее здание
коммерческая недвижимость (Нижний Новгород) · автор: mik7589
16 8105
28.12.2018 14:35 mik7589
Банковское помещение в СПБ на Московском проспекте 193
автор: estatemarket
0 1848
19.12.2018 14:52 estatemarket
За последние 10 минут на форуме (гостей: 5, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Форумы » Разное » Покупка, продажа, сотрудничество