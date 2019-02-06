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Важно: Кредитные калькуляторы, формулы расчета платежа (ссылка на полезную тему форума кредиты · автор: Pif
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Важно: FAQ по самостоятельной покупке квартиры (автор: ufian
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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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Важно: Развеиваем миф о "будущих процентах" (Ликбез для тех, кто немного забыл арифметику · автор: Pif
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автор: pavelsha
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автор: Eugene Jurasz
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Ипотека в Сбербанке (Ваше мнение · автор: Lexach
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опыт получивших субсидирование на 3,5 лет от государства на действующую ипотеку · автор: Waveman
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Что надо делать чтобы снять обременение? · автор: szag
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сколько созаемщиков при ипотеке может быть? · автор: Jane2210
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требуют продлить. · автор: Anndrey
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Рефинанс в АИЖК (10,50% с 13.03.2017. Лучшая ставка. · автор: Vlad
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автор: Приморский
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автор: Farkas
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нюанс погашения части ипотеки · автор: mark211
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продавец передумал продавать квартиру во время регистрации, кредит получен, договор нотариальный · автор: Талмид
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Кто дает по 2 документам и не задает лишних вопросов · автор: eugen
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доп. соглашение на изменение договора ипотеки после развода супругов · автор: egoregorov222
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Ипотека с участием несовершеннолетнего. · автор: djonibel
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Рефинансирование ипотеки 2018г. (Выбор банка, условий, страховка · автор: PROst$
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автор: Дмитрий Ульянов
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ипотека, налог · автор: lavr7777
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