Форум редакции

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Важно, Закрыто: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом форматеНе пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
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Важно, Закрыто: Обсуждение "Развитие раздела "Лента новостей"" (автор: Анвар Маматов
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Предложения, вопросы, пожелания · автор: mineralka
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Обращение редакции (автор: 28_888
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Перенесено: Неудачные нововедения на порталеавтор: Гектор
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Речь о статьях по банковскому сектору на портале · автор: adubrovskaya
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Перенесено: Новые подразделы в Профессиональное общениеБухгалтерский учёт, Базель III · автор: Пилот в каске
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Опасность открытия вкладов через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС. · автор: tsj
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рубрика Мировые новости · автор: Che Kushkin
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По следам сегодняшнего видео · автор: RIR
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Или как банки выводят денежные средства, показывая, что они выдают кредиты на развитие юр лицам. · автор: Лариса
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Давайте организуем раздел/тему- благотворительность. · автор: bankir888
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Какие понравились, а какие не заинтересовали · автор: adubrovskaya
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Многие вклады после отзыва лицензии оказались закрыты задним числом · автор: Compaq
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Приглашение представителя Банка России для ответов на вопросы посетителей сайта · автор: Вкладчик A
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про корпоративный стиль в одежде · автор: NNatalia
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А если мне не нравится? · автор: XIIX
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Ипотека за рубежом (Ваши истории, мнения, комментарии · автор: Natasha
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расскажи свою историю · автор: NNatalia
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