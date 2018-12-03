Форум редакции

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Важно, Закрыто Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018» · автор: SapphireDreams
0 18540
03.12.2018 19:04 SapphireDreams
Важно, Закрыто Обсуждение "Развитие раздела "Лента новостей"" (12)
автор: Анвар Маматов
32 63509
21.05.2012 13:15 2888
Telegram-бот Banki.ru
Предложения, вопросы, пожелания · автор: mineralka
10 38381
30.10.2018 16:36 KDN
Обращение редакции (123)
автор: 28_888
74 100346
12.10.2018 14:48 iTheek
Перенесено Неудачные нововедения на портале
автор: Гектор
0 0  
Вопрос по Ленте новостей.
автор: grfand
0 27651
17.01.2018 15:58 grfand
В рамках Международной недели инвесторов представители ЦБ ответят на вопросы посетителей Банки.ру
автор: mineralka
22 6087
11.10.2017 13:56 usprim
Пора бы сделать на сайте голосования.
автор: NakopiteL
5 32458
07.10.2017 13:25 Trojan.Killer
Статьи на какие темы вы бы хотели почитать? (123)
Речь о статьях по банковскому сектору на портале · автор: adubrovskaya
60 58959
27.09.2017 10:28 lexincorp
Перенесено Новые подразделы в Профессиональное общение
Бухгалтерский учёт, Базель III · автор: Пилот в каске
0 0  
Уважаемые журналисты! Сделайте статью об этом!
Опасность открытия вкладов через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС. · автор: tsj
14 20625
08.11.2016 21:35 Nikg
Вопрос по Ленте новостей
рубрика Мировые новости · автор: Che Kushkin
2 31186
25.04.2016 23:08 Che Kushkin
С Праздником, дорогие женщины, причастные к лучшему банковскому форуму!
автор: Kostas77
3 30524
09.03.2016 10:54 Lesyanok
А всегда ли обьективен портал?
По следам сегодняшнего видео · автор: RIR
16 39010
07.07.2015 21:36 Fita55
Технический кредит
Или как банки выводят денежные средства, показывая, что они выдают кредиты на развитие юр лицам. · автор: Лариса
12 53085
09.03.2015 12:54 AlexanderAI
Поможем больным
Давайте организуем раздел/тему- благотворительность. · автор: bankir888
0 34947
20.08.2014 17:12 bankir888
Отзывы об опубликованных темах дня
Какие понравились, а какие не заинтересовали · автор: adubrovskaya
12 31021
30.06.2014 16:03 adubrovskaya
Нужна статья про массовое исчезновение вкладов в банке "Огни Москвы" (12)
Многие вклады после отзыва лицензии оказались закрыты задним числом · автор: Compaq
30 18122
04.06.2014 00:20 rebelion76
Представитель ЦБ
Приглашение представителя Банка России для ответов на вопросы посетителей сайта · автор: Вкладчик A
4 13043
25.05.2014 22:04 AlexanderAI
Как одеваются в банках
про корпоративный стиль в одежде · автор: NNatalia
8 23539
27.02.2014 14:44 фейри
Мне нравится
А если мне не нравится? · автор: XIIX
7 12734
19.11.2013 17:27 Donz
Статистика по банковскому сектору 2012
автор: vidal
0 11869
15.02.2013 10:18 vidal
Вопросы юристам ХКФ Банка
автор: Liana12
1 11676
08.03.2012 21:13 1154
Ипотека за рубежом (123)
Ваши истории, мнения, комментарии · автор: Natasha
57 21687
27.01.2012 20:47 Alex, навешиватель ярлыков
Навязывание страховки в POS-кредитовании
расскажи свою историю · автор: NNatalia
1 12585
03.09.2011 23:50 holt
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