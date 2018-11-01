Страховая компания Русский Стандарт Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «Русский Стандарт Страхование» – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни и личном страховании. Компания входит в состав холдинга Рустама Тарико «Русский Стандарт». По итогам 2017 года общество заняло 31-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 13-е место – по сборам в сегменте страхования жизни и 21-е место – по страхованию от несчастных случаев и болезней. Продажи страховых продуктов осуществляются преимущественно банковским заемщикам через офисы АО «Банк Русский Стандарт» по всей России. Собственные филиалы и представительства отсутствуют. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания «Русский Стандарт Страхование» была создана в 2003 году крупным банком «Русский Стандарт» для страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Через месяц после получения лицензии 25% акций только что созданного страховщика выкупила одна из крупнейших французских страховых компаний Cardif, специализировавшаяся на страховании жизни и пенсий (входит в одну из крупнейших европейских финансовых групп BNP Paribas). Бум потребительского кредитования способствовал активному росту бизнеса страховщика.

По итогам 2007 года «Русский Стандарт Страхование» входило в топ-30 крупнейших игроков страхового рынка (3,9 млрд руб. страховой премии) и являлось вторым крупнейшим страховщиком жизни. В том же году Cardif продал принадлежащие ему 25% акций «Русского Стандарта Страхование» группе «Русский Стандарт» (причиной продажи стала тесная связь бизнеса страховщика с банком «Русский Стандарт», из-за которой Cardif не могла сотрудничать с другими банками; впоследствии Cardif создала собственного страховщика). Сумма сделки оценивалась в 10-20 млн долларов.



В 2011 году «Русский Стандарт Страхование» вышел на рынок пенсионного страхования, купив негосударственный пенсионный фонд «Инициатива» (этот фонд, впоследствии переименованный в НПФ «Русский Стандарт», до сделки деятельность не осуществлял). В 2012-2013 году, когда сегмент кредитного страхования был драйвером российского страхового рынка, компания продолжала наращивать бизнес в партнерстве с банком «Русский Стандарт», занимая соответственно 22-е и 26-е места среди крупнейших страховщиков.

В настоящее время компания специализируется на страховании жизни, страховании от несчастных случаев и болезней, а также добровольном медицинском страховании.

АО «Русский Стандарт Страхование» – член Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации Европейского Бизнеса в России, Ассоциации Страховщиков Жизни.

Основным акционером общества является ООО «Русский Стандарт-Инвест», которое владеет 99,99% акций. Остальные 0,001% акций находятся в собственности АО «Банк Русский Стандарт». Обе компании являются участниками Группы «Русский Стандарт»*, мажоритарным акционером которой является «Руст Трейдинг Лимитед». Конечной контролирующей стороной Группы «Русский Стандарт» является Рустам Тарико. Компания владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Финансовый консультант». Основной вид деятельности ООО «Финансовый консультант» – вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения и прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

В 2012 году компания достигла прироста сборов на 83,27% по сравнению с предыдущим отчетным годом, собрав 8,14 млрд рублей премий (наилучшее положение в рэкнинге). Последующие годы отмечены существенным сокращением объема поступлений: в 2013-2014 годах – на 13,69% и 58,38% соответственно, а по итогам 2015 года – на 48,86%. Следующие два года компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2016 году объем поступлений увеличился на 42,5% (собрано 2,13 млрд рублей; 60-е место в рэнкинге), а по итогам 2017-го – почти в три раза, достигнув 6,16 млрд рублей. В структуре сборов доля премий по договорам с физическими лицами составила 89,59%, с юрлицами – 10,41%. В 2017 году компания реализовывала свои продукты в 71 городах России, при этом почти 37% собранных страховых премий пришлось на сборы в Москве. Выплаты компании в минувшем году составили 82,78 млн рублей, уровень выплат – 1,34%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,88 млрд рублей премий, что на 2,53% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,95 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 41,03 млн рублей, уровень выплат – 1,43%.

По итогам 2017 года страховой портфель компании включает взносы по страхованию жизни (78,35%), страхованию от несчастных случаев и болезней (15,53%) и добровольному медицинскому страхованию (6,12%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 5,5 млрд рублей (89,14%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,26%.

В 2017 году страховщик получил 154,25 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка в 334,03 млн рублей годом ранее. Согласно консолидированной отчетности по МСФО размер совокупного дохода общества и его дочерней компании в 2017 году достиг 1,3 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 312,06 млн рублей).

Уставный капитал – 240,03 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность штатного персонала составила 165 чел., количество агентов-юридических лиц – 28 ед., страховых агентов-физических лиц – 7 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата события – 20 июня 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный прогноз.

Руководство: Михаил Копитайко (генеральный директор), Илья Щербаков, Юлия Алехина.

Банк-партнер: АО «Банк Русский Стандарт».

Клиентами компании являются около 2 млн граждан по всей территории России.

*Группа «Русский Стандарт» – финансово-промышленная группа, осуществляющая деятельность по производству и дистрибуции алкогольной продукции, а также предоставлению банковских, страховых и других финансовых услуг. Группа основана в 1992 году ведущим российским бизнесменом Рустамом Тарико. Численность персонала составляет более 30 тыс. сотрудников. Участниками Группы также являются ООО «Компания Банковского Страхования» (занимается страхованием финансовых рисков физических лиц), АО «Банк Русский Стандарт», НПФ «Русский стандарт», ООО «Кредитное Бюро Русский Стандарт», Imperia Private Banking (частные банковские услуги), «Русский Стандарт Водка» (производство и дистрибуция алкогольной продукции) и другие компании. Информация о финансовых показателях Группы не разглашается.

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.