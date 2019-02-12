справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета, если по ней можно идентифицировать поступление заработной платы;

если сумма кредита до 50 000 руб. и у заемщика отсутствуют на дату рассмотрения заявки действующие кредитные карты и/или овердрафты в банке, то справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета не требуется;

если сумма кредита до 100 000 руб. и в течение 180 дней, предшествующих дате подачи кредитной заявки, заемщик предоставлял в банк документ, подтверждающий доход, справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета не требуется