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Повышенный кешбэк Gold
Mastercard Gold — Энергобанк
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 639 ₽
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
5%
- в категориях "Аптеки", "Автозаправки", "Станции технического обслуживания", "Авиа и ж/д билеты", "Рестораны-закусочные", "Магазины с продажей спиртных напитков на вынос", "Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны-места продажи алкогольных напитков";
- макс.сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 639 ₽
- 149 руб. - ежемесячное обслуживание
- плата не взимается при достижении оборота по карте на сумму 10 000 руб. и более в месяц, за первый месяц активации карты, за месяц, в котором произведено закрытие соглашения, за месяц, в котором отсутствовала задолженность по уплате процентов и/или основного долга по использованному кредитному лимиту
Снятие наличных в банкоматах банка
5%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных - 300 000 руб. в сутки, суточное увеличение лимита снятия наличных - 7% от суммы операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- штраф за просрочку основного долга / процентов - 20% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 59 руб.;
- наличие постоянной регистрации в городах территориального присутствия банка и населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 100 км от города присутствия банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета, если по ней можно идентифицировать поступление заработной платы;
если сумма кредита до 50 000 руб. и у заемщика отсутствуют на дату рассмотрения заявки действующие кредитные карты и/или овердрафты в банке, то справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета не требуется;
если сумма кредита до 100 000 руб. и в течение 180 дней, предшествующих дате подачи кредитной заявки, заемщик предоставлял в банк документ, подтверждающий доход, справка 2 НДФЛ / выписка с банковского счета не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы за обслуживание карты;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / ПВН банка;
- крупная комиссия за снятие денежных средств
Дата актуализации
12.02.2019 16:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Повышенный кешбэк Gold» в 9 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93