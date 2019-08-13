Бесплатные карты в Хоум Кредит Банке

Как занять деньги в течение одного дня?

Для решения финансовых проблем стоит воспользоваться бесплатной кредитной картой в Хоум Кредит Банке. Ее можно получить уже через несколько часов после подачи заявки. Для этого не потребуется собирать множество документов — достаточно предоставить два удостоверения личности. В некоторых случаях банк может потребовать подтверждение дохода — например, справку 2-НДФЛ. Мы расскажем, какие параметры стоит рассматривать при выборе программы финансирования.

Ключевые показатели

Процентная ставка отображает расходы при длительном использовании заемных средств. Она зависит от способа использования денег. Банк не ограничивает возможности клиента, но существенно увеличивает проценты при снятии наличных и перечислении на другой счет. Поэтому наиболее выгодными остаются покупки.

Однако грамотное планирование позволяет обойтись вовсе без расходов. В течение льготного периода заемщик освобождается от процентных платежей. Обычно его продолжительность достигает 30–100 дней. Существуют и программы рассрочки, рассчитанные на несколько лет, однако они вынуждают соблюдать ряд условий — в частности, сотрудничать с партнерами финансовой организации.

Стоимость обслуживания банковского продукта — немаловажная статья затрат. В большинстве случаев она не превышает 2–3 тысяч рублей в год. Но существуют и премиальные продукты, которые обходятся в 10–12 раз дороже. Конечно, они предоставляют владельцам ряд преимуществ, включая:

скидки в брендовых магазинах и Duty Free;

право предварительного выбора мест в самолете;

бесплатный доступ в VIP-залы крупнейших аэропортов и престижных бизнес-центров;

консьерж-сервис;

круглосуточные консультации и прочие.

Лимит — это сумма, доступная клиенту. Будьте внимательны — при его превышении банк может изменить условия сотрудничества, начислив штрафы и повысить проценты. Как это может произойти? Чаще всего — при увеличении задолженности за счет регулярных взносов.

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