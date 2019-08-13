Быстрое и выгодное кредитование

Заемные средства можно использовать самыми разными способами — например, для покупки автомобиля, обновления бытовой техники, ремонта квартиры или даже создания собственного бизнеса. Чтобы получить такую свободу действий, стоит оформить кредитную карту «Мир» в Новикомбанке. Она не предполагает каких-либо целевых ограничений на расходование денег.

Российская платежная система

В отличие от VISA и MasterCard, «Мир» находится под управлением национального, а не иностранного оператора. Это служит гарантией беспрепятственного перечисления средств в любой момент. Никакие внешние факторы не способны повлиять на работоспособность системы. Ее преимуществами также следует назвать:

обслуживание пластиковых карточек во всех регионах страны, совместимость с любыми банкоматами и терминалами;

надежную защиту от мошенничества;

отсутствие комиссии за снятие наличных;

возможность расчета в некоторых зарубежных странах (или во всех при выборе мультибрендового продукта).

Быстрое получение

Потребительские программы постепенно отходят от традиционных способов проверки платежеспособности. Им на смену приходят автоматические скоринговые алгоритмы, позволяющие оценивать вероятность возврата средств практически со стопроцентной точностью. Электронике не нужны справки о доходах и договоры поручительства. Именно поэтому на финансирование могут рассчитывать даже безработные, пенсионеры, совершеннолетние студенты и самозанятые.

Сервис banki.ru

Наш портал ведет каталог предложений от российских финучреждений. Он непрерывно обновляется, поэтому посетители получают только актуальную информацию. Мы предлагаем удобные фильтры и инструменты сортировки, позволяющие находить подходящую программу за считанные минуты. Также на сайте публикуются следующие сведения о компаниях:

дата регистрации;

количество отделений, график работы основных офисов;

телефоны горячей линии;

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