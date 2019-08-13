|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|24%
|см. условия
|до 56
|750
|до 5%
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Быстрое и выгодное кредитование
Заемные средства можно использовать самыми разными способами — например, для покупки автомобиля, обновления бытовой техники, ремонта квартиры или даже создания собственного бизнеса. Чтобы получить такую свободу действий, стоит оформить кредитную карту «Мир» в Новикомбанке. Она не предполагает каких-либо целевых ограничений на расходование денег.
Российская платежная система
В отличие от VISA и MasterCard, «Мир» находится под управлением национального, а не иностранного оператора. Это служит гарантией беспрепятственного перечисления средств в любой момент. Никакие внешние факторы не способны повлиять на работоспособность системы. Ее преимуществами также следует назвать:
Быстрое получение
Потребительские программы постепенно отходят от традиционных способов проверки платежеспособности. Им на смену приходят автоматические скоринговые алгоритмы, позволяющие оценивать вероятность возврата средств практически со стопроцентной точностью. Электронике не нужны справки о доходах и договоры поручительства. Именно поэтому на финансирование могут рассчитывать даже безработные, пенсионеры, совершеннолетние студенты и самозанятые.
Сервис banki.ru
Наш портал ведет каталог предложений от российских финучреждений. Он непрерывно обновляется, поэтому посетители получают только актуальную информацию. Мы предлагаем удобные фильтры и инструменты сортировки, позволяющие находить подходящую программу за считанные минуты. Также на сайте публикуются следующие сведения о компаниях: