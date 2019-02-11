Вход

Стандартный плюс

Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,90%
Сумма
до 299 999
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 19,90 %
  • 40 001 ... 299 999 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 29,90 %
  • 40 001 ... 299 999 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

опция "Гарантия минимальной ставки"- после полного погашения кредита без просрочек и досрочного погашения проценты пересчитываются по сниженной ставке (разница возвращается клиенту): 11,9% годовых за комиссию 6,9% от первоначальной суммы кредита, 14,9% годовых за комиссию 3,9%; подключается при сроке кредита от 12 мес. с личным страхованием при подтверждении дохода

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • документ на выбор: свидетельство ИНН, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, военный билет, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство, пенсионное удостоверение
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий (при отсутствии стационарного домашнего телефона необходимо предоставить стационарный домашний телефон родственников либо соседей)
  • регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев; проживание не далее 70 км от ближайшего отделения Банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • возраст заемщика - до 85 лет;
  • не требуется подтверждение дохода
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
  • рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • -5 п. п. при наличии статуса "Почетный клиент" для работающих пенсионеров, минимальная ставка не может быть ниже 14,9% годовых;
  • с услугой «Гарантия минимальной ставки» возможен пересчет процентов от 11,9% годовых
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный плюс» в 1009 городах России
32 891
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 7
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще