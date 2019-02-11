Стандартный плюс
Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,90%
Сумма
до 299 999 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,90 %
- 40 001 ... 299 999 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 29,90 %
- 40 001 ... 299 999 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
опция "Гарантия минимальной ставки"- после полного погашения кредита без просрочек и досрочного погашения проценты пересчитываются по сниженной ставке (разница возвращается клиенту): 11,9% годовых за комиссию 6,9% от первоначальной суммы кредита, 14,9% годовых за комиссию 3,9%; подключается при сроке кредита от 12 мес. с личным страхованием при подтверждении дохода
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- документ на выбор: свидетельство ИНН, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, военный билет, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство, пенсионное удостоверение
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и рабочий (при отсутствии стационарного домашнего телефона необходимо предоставить стационарный домашний телефон родственников либо соседей)
- регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев; проживание не далее 70 км от ближайшего отделения Банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- возраст заемщика - до 85 лет;
- не требуется подтверждение дохода
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
- рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- -5 п. п. при наличии статуса "Почетный клиент" для работающих пенсионеров, минимальная ставка не может быть ниже 14,9% годовых;
- с услугой «Гарантия минимальной ставки» возможен пересчет процентов от 11,9% годовых
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный плюс» в 1009 городах России
32 891
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба