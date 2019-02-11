опция "Гарантия минимальной ставки"- после полного погашения кредита без просрочек и досрочного погашения проценты пересчитываются по сниженной ставке (разница возвращается клиенту): 11,9% годовых за комиссию 6,9% от первоначальной суммы кредита, 14,9% годовых за комиссию 3,9%; подключается при сроке кредита от 12 мес. с личным страхованием при подтверждении дохода