до 5 лет

до 5 лет

до 5 лет

Валюта счета: RUB

USD

EUR Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 22,00 %

500 000 ... 2 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет 19,00 %

7 700 ... 31 000 $

1 год 1 мес. ... 5 лет 19,00 %

7 700 ... 31 000 €

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Комиссии Нет Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии до 1 млн. - поручительство одного физ. лица, свыше 1 млн. - двух физ. лиц физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно на выбор залог как альтернатива движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке (+ 1 п.п. за каждый вид страхования)

личное базовая ставка (требуется страхование жизни и здоровья, а также от потери работы) Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 мес.

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 12 мес. Документы диплом об образовании

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документы по предоставляемому обеспечению (финансовые документы поручителя, документу по залоговому имуществу и т.д.) Количество созаемщиков возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а) до 1 человека Прочие требования к заемщику постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочего от 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а);

льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке$

возможно кредитование ИП и адвокатов Минусы повышенная ставка при отказе от страхования жизни и здоровья, от потери работы Особые ограничения комплект документов зависит от категории заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.