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Под залог недвижимого имущества

ББР Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,75%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 14,75 %
  • 500 000 ... 15 000 000 ₽
  • 3 года ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 0,4 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 0,3 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 0,7 п.п. к базовой ставке
Дополнительная информация

При подключении услуги "Понижение ставки" предоставляется скидка в размере 1 / 1,5 / 2 п. п. при уплате комиссии 1,5% / 2% / 2,5% от суммы кредита.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для наемных служащих, одновременно являющихся владельцами бизнеса (участниками/учредителями) в компании-работодателе — не менее 12 месяцев; для владельцев бизнеса (акционеров) — не менее 12 месяцев; для индивидуальных предпринимателей — не менее 24 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    + 0,5 п.п. к базовой ставке
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
В случае выбора порядка погашения кредита ежемесячными аннуитетными платежами заемщику предоставляется возможность отсрочки возврата кредита на срок 12 месяцев или 24 месяца (в зависимости от суммы (размера) кредита и срока кредитования)
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • предоставляется льготный период погашения
Минусы
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • повышенная ставка при отказе от личного и титульного страхования
Особые ограничения
  • +0,5 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • +0,4 / 0,3 / 0,7 п. п. при отказе от личного / титульного / личного и титульного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимого имущества» в 13 городах России
4 294
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
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Телефоны
(495) 363-91-62
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