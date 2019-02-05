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Надо брать без обеспечения

Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
22,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
  • RUB
  • USD
  • EUR
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 22,00 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2 п.п. к базовой ставке (+ 1 п.п. за каждый вид страхования)
  • личное
    базовая ставка (требуется страхование жизни и здоровья, а также от потери работы)
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • адвокаты / нотариусы
также для клиентов, не имеющих кредитной истории
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 12 мес.
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 12 мес.
Документы
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 1 человека
возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а)
Прочие требования к заемщику
  • постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а);
  • льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке$
  • возможно кредитование ИП и адвокатов
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования жизни и здоровья, от потери работы
Особые ограничения
  • комплект документов зависит от категории заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 05.02.2019 22:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Надо брать» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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