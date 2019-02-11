Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 рублей — для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.; 15 000 рублей — для всех остальных регионов

подтверждение основного дохода

на выбор

при сумме кредита до 300 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется

справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за 3 последних месяца

справка по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период

справка по форме банка / запрос работодателю не менее чем за 3 последних месяца

подтверждение дополнительного дохода

на выбор

справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за 3 последних месяца

справка по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период

справка по форме банка / запрос работодателю не менее чем за 3 последних месяца

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию в случае, если дополнительный доход - это пенсия; также требуется пенсионное удостоверение

другие документы договор аренды и свидетельство о собственности на сдаваемое в аренду имущество

при сумме кредита до 300 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется