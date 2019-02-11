Рефинансирование
Райффайзенбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
10,99%
Сумма
до 2 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
413 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 5 кредитов: до 3-х кредитов (ипотека, автокредит и потребительский кредит); до 4-х кредитных карт
Ставки
- 10,99 %
- 90 000 ... 2 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4-5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
жизни и здоровья, от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
адвокаты / нотариусы, являющиеся членами адвокатских коллегий
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 рублей — для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.; 15 000 рублей — для всех остальных регионовподтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 300 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
-
справка по форме 2-НДФЛ
не менее чем за 3 последних месяца
-
справка по форме 3-НДФЛ
за последний отчетный период
-
справка по форме банка / запрос работодателю
не менее чем за 3 последних месяца
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
не менее чем за 3 последних месяца
-
справка по форме 3-НДФЛ
за последний отчетный период
-
справка по форме банка / запрос работодателю
не менее чем за 3 последних месяца
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
в случае, если дополнительный доход - это пенсия; также требуется пенсионное удостоверение
-
другие документы
договор аренды и свидетельство о собственности на сдаваемое в аренду имущество
при сумме кредита до 300 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- трудовая книжка при сумме кредита более 1 млн. руб.;
- лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и приказМинистерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса(оригинал);
- удостоверение адвоката(оригинал)
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочего
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 2-х минут
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
выпускается дебетовая карта Mastercard Standard
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
сумма частичного досрочного погашения ограничена только при проведении операции в офисе (в интернет-банк ограничений нет)
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- до 300 тыс. руб. без подтверждения дохода;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов и получить дополнительные средства на любые цели;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- наличие ограничения по минимальной сумме досрочного погашения (действует при проведении операции в офисе);
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- требуется наличие стационарного рабочего телефона, а также домашнего или мобильного телефона
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 179 городах России
42 720
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00