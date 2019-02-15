Курс австралийского доллара в Петрозаводскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи австралийского доллара в Петрозаводске на сегодня. Найдите лучший курс обмена австралийского доллара в банках Петрозаводска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Петрозаводска
|покупка
|продажа
|AUD
|
47,33
рублей за австралийский доллар
|
45,55
Московский Кредитный Банк
|
51,55
Московский Кредитный Банк
|Банк
|AUD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|45,55
|51,55
|15.02.2019 11:09
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