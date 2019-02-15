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Курс швейцарского франка в Туле

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Туле на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Тулы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Тулы
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
65,15
Фора-Банк
66,79
НС Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Фора-Банк 65,15 67,45 15.02.2019 12:12
НС Банк 64,16 66,79 15.02.2019 12:07

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