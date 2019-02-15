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Курс евро в Кемерово

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Кемерово на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кемерово.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кемерово
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
БКС Банк
75,44
БКС Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 75,15 75,44 15.02.2019 15:09
Восточный Банк 74,95 75,45 15.02.2019 15:14
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74,89 75,65 15.02.2019 13:35
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 15:12
Росгосстрах Банк 74,80 75,75 15.02.2019 15:09
Московский Областной Банк 74,60 76,80 15.02.2019 15:12
Банк Уралсиб 74,32 76,39 15.02.2019 15:11
Россельхозбанк 74,20 77,00 15.02.2019 15:13
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 15:07
Промсвязьбанк 73,67 76,87 15.02.2019 15:14
Абсолют Банк 73,50 75,00 12.02.2019 12:12

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