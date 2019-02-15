Курс евро в Кызылеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Кызыле на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кызыла.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кызыла
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,45
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|74,95
|75,45
|15.02.2019 15:29
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:31
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