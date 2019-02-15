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Курс евро в Кызыле

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Кызыле на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кызыла.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кызыла
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,45
Восточный Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 74,95 75,45 15.02.2019 15:29
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 15:31

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