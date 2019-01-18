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системы Мир-JCB

Кобейджинговая Мир-JCB

Мир-JCB — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • Samsung Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. - системы JCB;
  • 0% в банкоматах банков-партнеров АО "Альфа-банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "РОСБАНК"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. с использованием платежной системы Мир, мин. 150 руб. - системы JCB;
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • бесплатное получение наличных в банкоматах банков-партнеров;
  • две платежные системы в одной карте
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
18.01.2019 13:39
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Кобейджинговая Мир-JCB» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба