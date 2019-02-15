Курс евро в Абаканеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Абакане на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Абакана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Абакана
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,20
Дальневосточный Банк
|
75,55
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|75,20
|75,60
|15.02.2019 13:42
|Восточный Банк
|74,90
|75,55
|15.02.2019 13:43
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:41
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 13:49
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
|Россельхозбанк
|73,60
|76,60
|15.02.2019 13:48
|Промсвязьбанк
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:43
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