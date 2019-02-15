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Курс японской иены в Благовещенске

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Благовещенска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенска
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
59,80
Дальневосточный Банк
61,15
Дальневосточный Банк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 59,80 61,15 15.02.2019 14:07

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