Курс японской иены в Ярославлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Ярославля.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ярославля
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
57,50
Московский Кредитный Банк
|
63,50
Московский Кредитный Банк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|57,50
|63,50
|15.02.2019 12:57
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