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Курс норвежской кроны в Ульяновске

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Ульяновске на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Ульяновска.

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NOK
76,91
рублей за 10 норвежских крон
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