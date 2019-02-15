Курс шведской кроны в Владимиреизменить город
Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Владимира.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владимира
|покупка
|продажа
|SEK
|
71,79
рубль за 10 шведских крон
|
52,00
Московский Кредитный Банк
|
112,00
Московский Кредитный Банк
|Банк
|SEK
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|52,00
|112,00
|15.02.2019 14:23
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