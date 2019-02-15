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Курс украинской гривны в Липецке

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Выгодный курс покупки/продажи украинской гривны в Липецке на сегодня. Найдите лучший курс обмена украинской гривны в банках Липецка.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Липецка
 
UAH
24,56
рубля за 10 украинских гривен
Нет данных о курсах обмена в банках Липецка
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