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Курс доллара США в Чите

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Чите на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Читы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Читы
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
67,00
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 15.02.2019 12:38
Восточный Банк 66,40 67,00 15.02.2019 12:41
Пойдем! 66,20 68,00 15.02.2019 12:40
Промсвязьбанк 65,25 68,25 15.02.2019 12:41
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 12:41
Россельхозбанк 63,30 69,90 15.02.2019 12:38

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