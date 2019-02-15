Курс доллара США в Читеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Чите на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Читы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Читы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
67,00
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 12:38
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|15.02.2019 12:41
|Пойдем!
|66,20
|68,00
|15.02.2019 12:40
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|15.02.2019 12:41
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:41
|Россельхозбанк
|63,30
|69,90
|15.02.2019 12:38
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