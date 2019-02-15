Курс доллара США в Курскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Курска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Курска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,45
Восточный Банк
|
66,90
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,45
|66,90
|15.02.2019 15:29
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 15:26
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 15:31
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 15:30
|Россельхозбанк
|66,00
|67,50
|15.02.2019 15:27
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|15.02.2019 15:26
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 15:31
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 15:28
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:31
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