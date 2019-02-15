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Курс доллара США в Курске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Курска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Курска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,45
Восточный Банк
66,90
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 66,45 66,90 15.02.2019 15:29
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 15:26
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 15:31
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 15:30
Россельхозбанк 66,00 67,50 15.02.2019 15:27
Московский Областной Банк 65,80 68,00 15.02.2019 15:26
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 15:31
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 15:28
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:31

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