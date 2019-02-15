Курс доллара США в Орлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Орла.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Орла
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,00
Московский Кредитный Банк
|
67,25
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 10:53
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|15.02.2019 10:57
|СМП Банк
|65,80
|67,90
|15.02.2019 10:58
|Россельхозбанк
|65,77
|67,86
|15.02.2019 09:25
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|15.02.2019 10:56
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 10:52
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