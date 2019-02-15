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Курс доллара США в Орле

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Орла.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Орла
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,00
Московский Кредитный Банк
67,25
Московский Индустриальный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 10:53
Московский Индустриальный Банк 65,90 67,25 15.02.2019 10:57
СМП Банк 65,80 67,90 15.02.2019 10:58
Россельхозбанк 65,77 67,86 15.02.2019 09:25
Банк Уралсиб 65,76 67,75 15.02.2019 10:56
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 10:52

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