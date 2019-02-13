0 - 91 $

по 500 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий:

среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;

объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 30 000 руб. (в эквиваленте)

стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ