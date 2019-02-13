Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Gold Package
Mastercard Gold — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 6 000 ₽
- cash back 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 91 $
- cash back 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 80 €
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
5%
- 5% за покупки на АЗС, если сумма операций по карте составляет не менее 30 000 руб. в месяц;
- макс. 3 000 руб. за отчетный период
Выпуск и обслуживание
0 - 6 000 ₽
по 500 руб. в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 91 $
по 500 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 30 000 руб. (в эквиваленте)
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
0 - 80 €
по 500 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 30 000 руб. (в эквиваленте)
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
5 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 30 000 долл. в месяц; на все виды операций: до 100 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
5 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 евро в день, до 30 000 евро в месяц; на все виды операций: до 100 000 евро в день
Дополнительная информация
- 5 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
- экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты (до 5 000 долл.), страхование путешествующих - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом;
- СМС-информирование - бесплатно;
- скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
- приоритетное обслуживание в отделении банка;
- приоритетная линия в информационном центре
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за получение средств в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой";
- доставка карты курьером на территории РФ - 390 руб. / 6 долл. / 6 евро
Дата актуализации
13.02.2019 09:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold Package» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 721-99-00