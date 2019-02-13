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Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Gold Package

Mastercard Gold — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 6 000 ₽
  • cash back 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
5%
  • 5% за покупки на АЗС, если сумма операций по карте составляет не менее 30 000 руб. в месяц;
  • макс. 3 000 руб. за отчетный период
Выпуск и обслуживание
0 - 6 000 ₽

по 500 руб. в месяц за пакет услуг "Золотой", плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный баланс по всем счетам и вкладам в банке от 300 000 руб.;
  • объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • 5 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
  • экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты (до 5 000 долл.), страхование путешествующих - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
  • приоритетное обслуживание в отделении банка;
  • приоритетная линия в информационном центре
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Минусы
  • наличие комиссии за получение средств в ПВН банка;
  • дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой";
  • доставка карты курьером на территории РФ - 390 руб. / 6 долл. / 6 евро
Дата актуализации
13.02.2019 09:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold Package» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 721-99-00