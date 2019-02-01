Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Samsung Pay Бонусы заправки программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки: 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;

за покупки на заправках BP до 25 000 руб. за каждые 100 руб. начисляется 1 балл, от 25 000 до 50 000 руб. - 1,5 балла, свыше 50 000 руб. - 2 балла;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

макс. 3 000 баллов в месяц;

10% баллами при оформлении карты по 31.01.19 г. и оплате покупок на заправках ВР денежными средствами с карты Мир привилегий ВР CLUB по 28.02.2019 г. (макс. 1 000 баллов за период акции) Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 999 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток Дата актуализации 01.02.2019 09:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.