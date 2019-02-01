Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
ВР CLUB
Мир «BP Club» — Московский Кредитный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 999 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Samsung Pay
Бонусы
- заправки
программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки:
- 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;
- за покупки на заправках BP до 25 000 руб. за каждые 100 руб. начисляется 1 балл, от 25 000 до 50 000 руб. - 1,5 балла, свыше 50 000 руб. - 2 балла;
- 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;
- макс. 3 000 баллов в месяц;
- 10% баллами при оформлении карты по 31.01.19 г. и оплате покупок на заправках ВР денежными средствами с карты Мир привилегий ВР CLUB по 28.02.2019 г. (макс. 1 000 баллов за период акции)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
999 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток
Дата актуализации
01.02.2019 09:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ВР CLUB» в 49 городах России
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба