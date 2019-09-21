|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Classic
Mastercard Unembossed Instant Issue
Mastercard Standard
|до 5%
|99 - 1 100
|нет
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Mastercard World
|до 5%
|99 - 1 100
|нет
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Mastercard Standard
|нет
|900
|нет
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Visa Classic
|нет
|900
|нет
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Mastercard Standard
|нет
|499
|нет
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Mastercard Standard
|нет
|0 - 300
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Русском Стандарте станут хорошей альтернативой для пользователей, которым неудобно носить с собой большое количество бумажных денег и монет. На самом деле, многие граждане Российской Федерации имеют от 3 до 5 пластиковых карт — в зависимости от нужд. Многие финансовые организации предлагают большое количество программ, которые подразумевают кэш-беки, скидки на авиаперелеты и другие награды. Наш сервис Banki.ru дает возможность сэкономить время и силы — найти подходящий материальный вариант, не выходя из дома.
Какие преимущества предлагаются клиентам?
Во многом это зависит от филиала обращения. Но требования очень простые — клиент должен быть совершеннолетним и иметь паспорт гражданина РФ. Подтверждение регистрации в городе присутствия учреждения не нужно. Что касается других условий — их выдвигает каждая финансовая организация отдельно.
После того как вы сделали выбор в пользу филиала, рекомендуем обратить внимание на преимущества, которыми обладает платежная система в общем:
Чтобы избежать серьезных трат, можно поставить лимит на операции. Для активации такой возможности следует обратиться к сотруднику финансовой структуры.
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Наш сайт позволяет искать выгодные материальные продукты круглосуточно, в выходные и праздничные дни, не вставая с любимого дивана. Это значительно экономит время.
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